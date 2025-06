IC6 reabre ao trânsito de forma condicionada em Tábua após colisão

"O IC6 reabriu pelas 18:55 no sentido Tábua-Arganil e no sentido contrário o trânsito circula de forma alternada", afirmou a fonte da GNR de Coimbra.

A via estava cortada desde as 16:15 devido a uma colisão entre dois veículos ligeiros que provocou "três feridos graves e três ligeiros", segundo fonte do Comando Sub-regional Região de Coimbra da Proteção Civil.

A mesma fonte disse que a colisão na zona de Ázere, Tábua, distrito de Coimbra, mobilizou 50 operacionais, apoiados por 18 veículos e um meio aéreo.