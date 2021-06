Identidade de género nas escolas. TC declara normas inconstitucionais e remete decisão para a AR

Um grupo de 86 deputados. do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e do CDS-PP pediram em 2019 ao Tribunal Constitucional um pedido de fiscalização sucessiva da Lei n.º 38/2018, de 7 de agosto, por considerarem que a elaboração de uma lei sobre o tema, tal como da sua regulamentação, cabia à Assembleia da República.





O Tribunal deu provimento aos argumentos e decidiu não se pronunciar "sobre a substância daquelas normas, no que diz respeito à proibição da programação ideológica do ensino pelo Estado e à liberdade de programação do ensino particular" considerado que a referida legislação "diz respeito a matéria de direitos, liberdades e garantias, pelo que o conteúdo constante no diploma não pode ser definido através de regulamento administrativo, por se tratar de competência legislativa reservada da Assembleia da República".





A questão foi assim remetida para a Assembleia da República, decisão que "deixa intocada a garantia do direito à identidade de género e de expressão de género e a proibição de discriminação no sistema educativo", precisa o comunicado.



Por conseguinte, o TC "declarou a inconstitucionalidade das normas, com fundamento na violação da alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º da Constituição". O fundamento da decisão