Idoneidade performativa em causa. Urgência de obstetrícia de Vila Franca pode fechar

A consumar-se o cenário, a unidade deixa de receber internos e aqueles que ali se encontram podem ter de sair já em janeiro e ser colocados em diferentes unidades.



A saída de vários especialistas veio agravar a situação da falta de recursos de uma das unidades com mais fechos das urgências de obstetrícia - sem obstetras, não é também possível acautelar a formação de internos. A RTP procurou obter esclarecimentos junto da ULS do Estuário do Tejo e da Direção Executiva, mas sem sucesso.





O facto é que a titular da pasta da Saúde admitiu já que os recursos têm de ser partilhados. Os que existem em Vila Franca, também por proposta da Comissão da Mulher e Criança, podem ser mobilizados para Loures e assegurar a urgência do Hospital Beatriz Ângelo, a uma distância de 40 quilómetros.



A decisão ainda não está selada, mas é já dada como inevitável, tal como vai acontecer na Península de Setúbal, onde já foi confirmada uma urgência regional em que os médicos do Barreiro vão garantir - com incentivos - o serviço mais diferenciado do Hospital Garcia de Orta, em Almada.



A proposta da Comissão da Mulher e Criança prevê a mobilização de equipas de pelo menos 12 maternidades. Caldas da Rainha é outro exemplo das mais frágeis, com os profissionais a seguirem para os serviços de Leiria e Santarém, que concentraria os recursos também de Abrantes.



Castelo Branco, Guarda ou Portalegre apresentam igualmente fragilidades, mas ficam para já fora da recomendação de concentração ou partilha de recursos.



Nas unidades locais de saúde que tiverem de o fazer, procede-se a uma reavaliação a cada três meses: se conseguirem contratar médicos, param as deslocações de equipas.