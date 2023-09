Os idosos com baixos rendimentos vão ter um desconto imediato, na compra dos medicamentos comparticipados. Até agora, os utentes tinham de mostrar a fatura no centro de saúde e pedir os benefícios adicionais no prazo de 180 dias, depois da realização da despesa e esperar pelo reembolso.

Com esta alteração, os beneficiários do Complemento Solidário para Idosos não têm de pagar os 50% da parcela não comparticipada no preço dos medicamentos.