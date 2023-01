Idosos de Lisboa com acesso a médico gratuito a partir de 16 de janeiro

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, visitou uma das Farmácias aderentes ao Plano de Saúde gratuito em Lisboa para acompanhar a forma como o processo é realizado nas farmácias da cidade. Foi numa farmácia no Lumiar, que está entre as que têm mais inscrições na cidade.



Até agora inscreveram-se cerca de 500 pessoas em 130 mil lisboetas com mais de 65 anos.



O Plano de Saúde 65+ é uma iniciativa da CML que tem como principal objetivo permitir e facilitar o acesso a um conjunto de serviços de saúde gratuitos por parte dos mais idosos.Vão ter acesso a uma teleconsulta ou a um medico ao domicílio. O que vai acontecer a partir do dia 16 deste mês.



Este programa terá início durante o mês de janeiro e é destinado a todos os munícipes que tenham 65 anos ou mais anos, residentes e recenseados em Lisboa. Para os mais vulneráveis, beneficiários do complemento solidário para idosos (CSI), o programa terá uma componente reforçada de apoios com consultas de oftalmologia, medicina dentaria, etc.