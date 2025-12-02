IGAI abre processos contra polícias envolvidos na operação Safra Justa

De acordo com a Inspeção-Geral da Administração Interna, os processos foram desencadeados por decisão da ministra Maria Lúcia Amaral.A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu onze processos disciplinares aos polícias envolvidos na operação Safra Justa, desencadeada a semana passada pela Polícia Judiciária.



Estes processos surgem, de acordo com o que a IGAI adiantou à RTP, após uma decisão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.



A Inspeção-Geral adianta que já foi pedido ao Ministério Público "o envio de elementos do processo de inquérito crime" e que "logo que recebidos os elementos solicitados, será efetuada a ponderação de eventual proposta de aplicação de medidas cautelares", que podem ir até à transferência ou suspensão do exercício de funções dos polícias.