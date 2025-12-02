País
IGAI abre processos contra polícias envolvidos na operação Safra Justa
A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu processos disciplinares aos onze polícias envolvidos na operação sobre a exploração de imigrantes. Os militares da GNR arguidos apresentaram-se ao serviço, mas foram impedidos de regressar ao trabalho por decisão do comando.
A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu onze processos disciplinares aos polícias envolvidos na operação Safra Justa, desencadeada a semana passada pela Polícia Judiciária.
Estes processos surgem, de acordo com o que a IGAI adiantou à RTP, após uma decisão da ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral.
A Inspeção-Geral adianta que já foi pedido ao Ministério Público "o envio de elementos do processo de inquérito crime" e que "logo que recebidos os elementos solicitados, será efetuada a ponderação de eventual proposta de aplicação de medidas cautelares", que podem ir até à transferência ou suspensão do exercício de funções dos polícias.