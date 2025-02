IGAI suspendeu 17 elementos da PSP e da GNR em 2024

A Inspeção-Geral da Administração Interna abriu 23 processos disciplinares e um militar da Guarda Nacional Republicana foi expulso.



Os processos disciplinares dizem respeito a alegadas ofensas à integridade física e alegadas violações de deveres funcionais.



Em relação a 2023, foram abertos menos 22 processos, mas as penas aplicadas aumentaram.



E há mais oito polícias suspensos.



No ano passado, o organismo que fiscaliza as atividades das forças de segurança arquivou cinco processos a militares da GNR, nove à PSP e um a um ex-inspetor do SEF.