IGAS abre inspeção a caso de bebé levado pela mãe do Hospital de Gaia

A inspeção foi requerida na quinta-feira por despacho do inspetor-geral, um dia depois do incidente.

A bebé de quatro meses regressou na tarde de quinta-feira Hospital de Gaia, após ter sido entregue no posto da Guarda Nacional Republicana dos Carvalhos. Foi posteriormente transportada, durante a noite, para uma instituição.





Em causa está um processo instaurado na Comissão de Proteção de Menores. A criança deveria, inicialmente, ser entregue a uma família de acolhimento porque a mãe, que já tem outra filha, vive num acampamento. Em esclarecimento remetido à RTP, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social explicou tratar-se de “um processo instaurado na CPCJ de Vila Nova de Gaia Sul, que posteriormente foi remetido ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto – Juízo de Família e Menores de Vila Nova de Gaia”.

“Os progenitores da menor são acompanhados, no âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção, pelo Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) do Município Vila Nova de Gaia beneficiando de diversos apoios”.



A Unidade Local de Saúde de Gaia/Espinho tem também em curso um inquérito interno, após a mãe da bebé ter contornado as medidas de segurança ali implementadas - desde logo a pulseira de vigilância, que foi encontrada intacta no caixote do lixo da casa de banho do quarto de internamento.

O Colégio de Pediatria da Ordem dos Médicos aconselha uma vigilância mais apertada nestes casos.



