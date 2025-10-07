IGAS abre inspeção após nascimento de bebé na receção do Hospital de Gaia

Um bebé nasceu no chão da receção das urgências do Hospital Santos Silva, em Vila Nova de Gaia, no sábado. Caiu de cabeça no momento da expulsão porque a mãe não estava numa maca e não houve qualquer assistência médica.





Esta terça-feira, a direção clínica do hospital recusou que tenha havido qualquer negligência e que foi seguido o protocolo para estes casos. A diretora clínica da ULS de Gaia/Espinho afirmou também que ainda não recebeu nenhuma queixa formal. Para já, todos os exames indicam que o bebé está bem e deverá ter alta na quarta-feira. O pai apresentou queixa a várias entidades.





Esta tinha sido a segunda vez que a mãe se tinha deslocado àquela unidade hospitalar.



Segundo o pai, na segunda vez que se deslocaram às urgências, a mulher já estava em trabalho de parto. Pediu uma maca, mas apenas foi disponibilizada uma cadeira de rodas. O bebé acabou por nascer no chão da receção, sem qualquer atendimento médico.



A diretora clínica da ULS de Gaia/Espinho garante que foi ativada "de imediato" a equipa médica de emergência e trazida uma maca assim que confirmaram que a mulher estava em trabalho de parto. No entanto, a maca já não chegou a tempo.





