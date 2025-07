IGAS abre processo de esclarecimento à morte de bebé prematuro no hospital de Leiria

A IGAS adianta numa nota publicada no seu `site` que pediu esclarecimentos sobre o caso à Unidade Local de Saúde da Região de Leiria, que integra o Hospital de Santo André.

A instauração do processo de esclarecimento aos "factos relacionados com o nascimento de um bebé prematuro numa ambulância dos Bombeiros Voluntários da Nazaré, que viria a falecer após a admissão no serviço de urgência de ginecologia/obstetrícia do Hospital de Santo André, Leiria" foi determinada por despacho do Inspetor-geral, António Carapeto, no dia 16 de julho.

A IGAS solicitou à Unidade Local de Saúde da Região de Leiria que proceda às avaliações referidas na Orientação Técnica "Avaliação da qualidade dos serviços prestados em situações urgência e emergência a utentes grávidas", publicada pela Inspeção-Geral no passado dia 07 de julho, e remeta os resultados obtidos.

O caso foi noticiado pelo Expresso no dia 11 de julho, tendo a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria garantido nesse mesmo dia que foram acionados todos os meios disponíveis para dar uma resposta rápida e eficaz à grávida.

"Desde o primeiro momento, foram acionados todos os meios disponíveis para assegurar a resposta mais rápida e eficaz possível, dentro dos protocolos clínicos estabelecidos", lê-se num esclarecimento enviado na altura à agência Lusa.

Segundo a ULS, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Leiria foi mobilizada às 08:24, tendo a grávida sido acompanhada por uma equipa de Suporte Imediato de Vida.

"O parto ocorreu com a presença da equipa médica da VMER, que iniciou de imediato as manobras de reanimação ao recém-nascido", explicou a ULS, adiantando que "estas manobras continuaram durante o transporte até à unidade hospitalar e na sala de emergência".

A ULS salientou que, "atendendo à idade gestacional --- 26 semanas --- e à condição de grande prematuridade, foi prontamente solicitado o apoio do Transporte Inter-Hospitalar Pediátrico do INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica], com o objetivo de garantir uma eventual transferência para uma unidade com cuidados de neonatologia diferenciados".

"Lamentavelmente, apesar de todos os esforços médicos, não foi possível reverter a situação, tendo o bebé vindo a falecer", referiu.

De acordo com o Expresso, os Bombeiros da Nazaré foram acionados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do INEM, transferido pelo 112, cerca das 08:30 do dia 10 de julho, para se deslocarem a Valado dos Frades, local do pedido de auxílio.

Foram acionados os Bombeiros da Nazaré e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Alcobaça que, já junto da grávida, pediram apoio ao INEM, que cerca das 08:50 aprova a ajuda extra da VMER do hospital de Coimbra.

A VMER saiu do hospital de Coimbra às 08:56 para um ponto de encontro na Autoestrada 8 (A8), a caminho para o hospital de Leiria.

Segundo o Expresso, às 09:16, o CODU foi informado de que o parto tinha acontecido às 09:10, na ambulância e com o apoio de uma ambulância de Suporte Imediato de Vida, quando estavam a cerca de 10 minutos do hospital de Leiria, para onde se dirigiam.

O recém-nascido morreu após a entrada no hospital de Leiria, tendo o óbito sido declarado às 09:53.