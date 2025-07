Foto: RTP

O bebé de 26 semanas nasceu numa ambulância dos bombeiros da Nazaré e viria a morrer após a admissão no serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santo André, em Leiria.



Aconteceu no dia 10 de julho e a IGAS quer esclarecer se todos os procedimentos foram tomados para dar uma resposta rápida e eficaz, como na altura garantiu à comunicação social a unidade Local de saúde.