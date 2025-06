A Inspeção Geral das Atividades em Saúde confirma pelo menos uma morte na sequência da greve dos técnicos do INEM. Trata-se de um homem de 53 anos, do concelho de Pombal, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio. No relatório, a que o Expresso teve acesso, os inspetores são taxativos: "A morte poderia ter sido evitada, caso tivesse havido um socorro, num tempo mínimo e razoável".