Foto: Nuno Veiga - Lusa

A notícia está a ser avançada esta tarde de quarta-feira pelo semanário Expresso. O jornal adianta que Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) confirmou pelo menos uma morte por atraso no socorro durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar do INEM, em outubro e novembro do ano passado.