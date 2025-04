Foto: Foto: Nuno Patrício - RTP

Hoje estão encerrados sete serviços de urgência, sobretudo na região de Lisboa e Vale do Tejo. Os contrangimentos vão manter-se no domingo. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde avança entretanto com uma auditoria aos hospitais de Almada e do Barreiro.