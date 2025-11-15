Igreja Católica: "Existe uma degradação da opinião sobre os migrantes no espaço público"

A Igreja Católica não tem dúviasde que "existe uma degradação da opinião sobre os migrantes no espaço público. A discriminação tornou-se aceite na esfera pública e política, o que resulta na normalização e vocalização de comentários depreciativos e narrativas incorretas sobre comunidade migrantes", lê-se nas conclusões do I Fórum Migrações, uma organização da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) que decorreu em Fátima.









C/Lusa

Segundo o documento, a "degradação é especialmente aguda entre os mais jovens, particularmente como fruto de uma maior eficácia da comunicação de grupos extremistas".No encontro, estiveram 70 pessoas, entre bispos, agentes pastorais das dioceses com ligação à dinâmica das migrações, organismos nacionais da CEP e congregações religiosas que trabalham nesta área.As conclusões reconhecem as, além das dificuldades "de comunicação e articulação entre as várias entidades eclesiais e civis que trabalham com migrantes e refugiados".O documento alerta também para os desafios, além de comprometer a coesão social.Entre as linhas de atuação a desenvolver está, por exemplo, a necessidade de a Igreja, que "deve ser uma voz protetora dos migrantes", ter "uma estratégia de comunicação integrada".Esta estratégia implica uma "presença vincada no espaço público e sem receio de se posicionar" para repor "a centralidade dos princípios evangélicos na discussão pública sobre as migrações" e, dessa forma, combater "o preconceito e a desinformação".Outra medida passa por "dar voz a todos", pois, para sublinhar que "a inclusão verdadeira acontece quando são sujeitos ativos e não apenas destinatários de medidas".Trabalho em rede, partilha de recursos e aprofundamento de relações entre as instituições da sociedade civil e a Igreja, "com a constituição de equipas interdisciplinares, é essencial para dar resposta ao fenómeno migratório e para formar uma cultura nova de acolhimento ao migrante", defende o documento.