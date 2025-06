Igreja de Santo António de Lisboa recebe peregrinos e turistas de todo o mundo

A jornalista Margarida Vaz encontrou pessoas de todo o mundo. A procissão pelas ruas de Alfama é outra tradição no dia de Santo António de Lisboa.





As celebrações deste ano de Santo António de Lisboa associam-se aos 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. A proteção do ambiente está na essência dos franciscanos, explicou o frei Albertino Rodrigues.