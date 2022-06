Igreja recebeu do Vaticano explicações sobre acesso aos arquivos pela comissão que estuda abusos

DR

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) disse que aquele órgão já recebeu do Vaticano "uma explicação dos parâmetros" que devem orientar o acesso aos arquivos eclesiásticos pela comissão que estuda os abusos no seio da Igreja.