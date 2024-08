Igualdade de género ainda é uma miragem, defende plataforma portuguesa para os direitos das mulheres

Reuters

Neste dia em que se assinala a igualdade feminina, Ana Sofia Fernandes defende alterações nas leis e pede mais proteção para as mulheres.



A responsável lembra também que as diferenças entre homens e mulheres começam muitas vezes a ser fomentadas na educação das crianças.



Às desigualdades salariais e de oportunidade juntam-se problemas como a desigualdade no trabalho doméstico não remunerado.