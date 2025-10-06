IL acusa flotilha humanitária de ter desviado atenção das negociações

"Não é assim que se resolvem as questões" e a "verdade é que estivemos muito tempo a assistir ao desenvolvimento da viagem quando o foco deve estar nos avanços que estamos a fazer ao nível internacional" para obter "acordos de paz que permitam resolver o conflito naquela zona" e libertar "a Palestina do Hamas, garantindo que nos livramos de uma organização terrorista", afirmou Mariana Leitão, em campanha em Leiria.

A líder da IL disse ter "sérias dúvidas" que Mariana Mortágua quisesse levar, de facto, ajuda humanitária: "É pouco credível acharmos que uma deputada da nação, que tem pleno conhecimento de como é que estas coisas funcionam, achasse que conseguia chegar a Gaza, com a sua flotilha, e entregar ajuda humanitária".

Sobre a chegada dos quatro ativistas a Portugal, domingo à noite, Mariana Leitão salientou que é "uma boa notícia terem chegado todos bem, estarem todos em segurança" e destacou "o trabalho dos serviços consulares, que estiveram desde a primeira hora a acompanhar toda a situação e que garantiram este regresso em segurança".

Atualmente, "estão a existir negociações ao nível internacional para, de facto, resolver o problema", que "estão a ir no bom sentido" para "se conseguirem acordos de paz", afirmou Mariana Leitão, numa referência à proposta dos EUA.

"Esse deve ser o caminho, o caminho das soluções diplomáticas, o caminho das soluções concretas para a obtenção da paz naquele conflito", afirmou a dirigente liberal.

No plano da ajuda humanitária, "é óbvio que nós temos também de confiar de que há organizações que fazem o seu trabalho, têm essa missão em concreto e que o estão a fazer bem", embora existam "sempre alguns constrangimentos", salientou ainda a líder da IL.