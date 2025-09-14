IL acusa Governo de não ter soluções porque "navega à vista sem rumo"

"É um Governo que, no fundo, não tem soluções para o país porque navega à vista, sem qualquer rumo, sem qualquer base científica para as políticas públicas que quer implementar", criticou Mariana Leitão, que falava na apresentação da candidatura à Câmara Municipal de Mirandela, distrito de Bragança, encabeçada por Ângela Silva.

A líder liberal acusou o executivo de não ter números "de absolutamente nada" após 100 dias de governação, assinalados no sábado.

"Não tem números para os funcionários públicos, não sabe quantos são, onde é que trabalham, quanto é que ganham. Não tem números para a educação, não sabe quantos alunos é que não têm professor, não sabe a realidade do estado da educação. Não tem números para a saúde e não tem números para a habitação, não faz ideia quantos imóveis devolutos é que existem no país", apontou.

Mariana Leitão alertou para a situação negativa no setor da saúde, um dia depois de as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Horta terem encerrado inesperadamente, sendo este o único hospital da margem sul do rio Tejo que estava a assegurar o serviço este fim de semana.

"Ainda ontem encerrou mais uma urgência, neste caso na margem sul, quando a senhora ministra da Saúde disse que ia estar tudo a funcionar em pleno no dia 01 de setembro. Ora, já estamos a dia 14 de setembro e continuamos com urgências encerradas", lamentou.

Mariana Leitão criticou a apresentação sucessiva de planos e "`powerpoints` com metas" na área da saúde que "nunca são cumpridas" e pediu que se acabe com a "cegueira ideológica" no setor.

A líder da IL abordou ainda o tema dos incêndios florestais e defendeu uma "aposta forte na prevenção".

"Nós não podemos ter o interior sempre a ser notícia por causa de catástrofes. Nós temos de ter o interior, e Mirandela, a ser notícia por causa de coisas boas e é isso que nós temos de nos focar e será também essa parte do nosso trabalho, não só ao nível autárquico, mas também ao nível nacional", afirmou.

Mariana Leitão destacou ainda o facto de esta ser a primeira vez que a IL apresenta candidatura à autarquia de Mirandela, algo que demonstra "o crescimento do partido".

"O facto de estarmos aqui hoje prova que a IL já não é apenas uma ideia nacional, é uma força viva que cresce em cada cidade, em cada freguesia, em cada comunidade e Mirandela junta-se agora a esse caminho de mudança", considerou.