IL critica silêncio do primeiro-ministro sobre INEM

Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, Mariana Leitão fez o diagnóstico do estado do INEM, falando em "ambulâncias paradas por falta de técnicos, viaturas com mais de uma década sem condições de segurança, sistemas de comunicação com falhas graves, helicópteros sem capacidade de operação noturna, auditorias que revelam uma degradação profunda na organização interna, casos de doentes que esperaram e alguns infelizmente morreram por falta de auxílio em tempo".

"Sobre toda esta situação, o silêncio do primeiro-ministro é profundamente perturbador", afirmou a deputada, que falava nos Passos Perdidos minutos antes do arranque do debate sobre a constituição da comissão de inquérito à gestão do INEM, que tem viabilização garantida.

A candidata única à liderança da IL considerou que a situação do Instituto Nacional de Emergência Médica não é "resultado apenas de agora", mas sim de "anos de degradação, de má gestão, de desinvestimento e de promessas não cumpridas".

"Nós temos assistido à degradação do INEM dia após dia, temos tido profissionais a falarem, temos tido os utentes a sofrer, a comunicação social a relatar os vários problemas dia após dia, e o primeiro-ministro tem estado completamente ausente deste debate", criticou, salientando que o país precisa "de liderança" e que "o Governo diga o que é que vai fazer e quando vai fazer para resolver estes problemas".

"É mesmo muito importante que numa questão tão fundamental como a salvaguarda da vida humana, o Estado não falhe. O Estado tem uma função primordial, essencial, fundamental, que é salvaguardar a vida das pessoas e neste momento, infelizmente, tem falhado. Já falhou e aquilo que temos de garantir é que não falha mais", salientou.

Mariana Leitão referiu-se também à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, instando-a a dizer "o que é que já fez durante o último ano, o que é que vai fazer e quando vai fazer para resolver os problemas do INEM", referindo que não há "um plano de reestruturação, nem uma reforma à vista, nem muito menos qualquer previsão de quando é que isto poderá acontecer".

"A ministra da Saúde que diz estar de consciência tranquila quando morrem pessoas por ausência de auxílio em tempo útil. Ora, isto não é uma questão da consciência da ministra", afirmou a liberal.

A líder parlamentar da IL considerou que a comissão de inquérito proposta pelo seu partido "é urgente", e indicou que a motivação do seu grupo parlamentar "é encontrar soluções, é fazer o diagnóstico, perceber quais são os problemas para encontrar soluções".

"Nós não estamos aqui a querer motivar polémicas políticas, nós queremos mesmo chegar ao fundo das questões, conseguir identificar os problemas", indicou a deputada.

"Tudo faremos nesta comissão parlamentar de inquérito para garantir que chegamos ao fundo das questões e que conseguimos encontrar soluções para resolver os problemas do INEM, soluções essas que são urgentes e que precisam de facto ser identificadas e começadas já a implementar. Esse será o nosso foco e tudo faremos para que assim seja", referiu Mariana Leitão.