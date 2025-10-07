IL pede à ministra da Saúde que reflita sobre o seu trabalho após planos falhados

Em campanha para as autárquicas de domingo, após uma reunião com a Administração da Unidade Local de Saúde de Aveiro, Mariana Leitão deu o hospital local como um exemplo dos problemas de gestão do setor e acusou Ana Paula Martins de anunciar "grandes, grandes planos, que depois não se concretizaram e que não resolveram absolutamente nada"."Eu acho que a senhora ministra deve fazer uma reflexão sobre aquilo que tem sido o seu trabalho e o seu papel e o que é que continua a correr mal", respondeu Mariana Leitão, quando confrontada pelos jornalistas se Ana Paula Martins tinha condições para continuar.Nesta área, a "reforma estrutural é urgente, não se resolvem os problemas da saúde com planos de inverno ou planos de verão", mas "resolvendo estruturalmente e contando com toda a capacidade instalada" do sistema, incluindo a participação de privados, afirmou.O tema da saúde, na campanha autárquica "tornou-se um assunto chave porque o sistema falha e não serve as pessoas", que "estão completamente entregues à sua sorte com os problemas sucessivos a que temos assistido: as urgências encerradas, os hospitais que não têm condições suficientes para receber as pessoas", disse Mariana Leitão, que criticou o atraso do projeto de extensão do hospital de Aveiro.O atual edifício tem vários contentores utilizados para atendimentos e serve uma população de 350 mil pessoas.O hospital "tem um projeto de expansão cuja decisão [de avançar] foi tomada em 2022", ainda com o PS, e o executivo PSD/CDS já havia prometido que iria avançar com o projeto, algo que ainda não se concretizou."Tivemos agora uma reunião e chegámos à conclusão de que a obra a avançar só estará em condições de avançar", na "melhor das hipóteses em 2027", sendo "o mais provável em 2028, fora o tempo que será necessário depois de construção", explicou a líder da IL.Entretanto, "temos pessoas a ser atendidas em contentores", sem "o mínimo de dignidade", acrescentou.Mariana Leitão recordou que a IL já há muito tempo que "apresentou uma proposta concreta para resolver esta questão e fazer uma reforma estrutural do sistema" de saúde, que passa por incluir os privados, com uma "resposta que conte com toda a capacidade instalada" de equipamentos do país.A "senhora ministra já está em funções desde 2024 e a verdade é que são sucessivamente apresentados planos e planos e planos", que "não resolvem nada", acusou Mariana Leitão, que insiste na participação dos privados."Vamos obrigar as pessoas a fazerem 50 quilómetros quando podiam fazer 20, só porque elas têm obrigatoriamente de ir a um [serviço de saúde] público e não podem ir ali à clínica privada que está ao lado? Isso faz algum sentido? Não faz", resumiu.Nas declarações aos jornalistas, a líder da IL não quis comentar a possibilidade de uma aproximação entre o Chega e o PSD na discussão do Orçamento de Estado, mas insistiu na necessidade de medidas liberais no documento."O Governo, no fim do dia, tem liberdade para negociar com quem entender. Isso não é uma questão de fundo para a Iniciativa Liberal", mas aquilo que nós queremos ver no orçamento são medidas reformistas", porque "o país está atrasado, está pobre, não dá resposta às pessoas" e "adia sistematicamente respostas estruturais para resolver os problemas das pessoas", concluiu Mariana Leitão.