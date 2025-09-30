IL quer aumentar eleitos locais contra "dança de cadeiras" entre PS e PSD

"A nossa vontade é de aumentar o número de eleitos. Já tivemos uma grande conquista que estarem cada vez mais ter mais candidaturas autárquicas", mas "agora queremos aumentar, queremos eleger vereadores, queremos eleger mais deputados municipais, queremos eleger mais deputados de freguesia, eleger executivos de freguesia, esse é o nosso objetivo", resumiu Mariana Leitão, em declarações aos jornalistas, à margem de um comício que assinalou o início da campanha oficial autárquica para as eleições de 12 de outubro.

Em Castelo Branco, o atual presidente da Câmara é recandidato pelo PS, mas há uma lista independente que é liderada por um antigo vice-presidente socialista e que conta com o apoio do PSD e CDS locais e do antigo autarca socialista Luís Correia.

"Até eu estou confusa", disse Mariana Leitão, comentando, à margem, o discurso que leu no comício no Monte do Índio, no centro da cidade.

"Há 28 anos que Castelo Branco é governado pelo mesmo bastião socialista. Hoje, o presidente recandidato é do PS, mas do outro lado temos uma coligação PSD-CDS que se apresenta com um movimento independente e com um ex-presidente... socialista", disse aos apoiantes, considerando que este é um "retrato da política local".

"Um círculo fechado, sempre as mesmas caras, sempre as mesmas ideias, sempre a mesma falta de ambição", resumiu.

E "este jogo de cadeiras é a prova de que só há uma candidatura que representa verdadeira mudança em Castelo Branco: a Iniciativa Libera", acrescentou.

"Castelo Branco tem vivido demasiado tempo preso a um ciclo que não abre portas ao futuro", defendeu, considerando que, "durante décadas, os jovens têm saído do concelho, uns para o litoral, outros para o estrangeiro, porque aqui não encontram oportunidades".

"Os salários são baixos, o emprego qualificado é escasso, o comércio local agoniza porque o poder de compra é fraco e não há uma estratégia para criar riqueza duradoura. Esta realidade não é inevitável, é o resultado de más escolhas políticas", acrescentou ainda Mariana Leitão.

Em Castelo Branco, a IL apresenta o farmacêutico José Henriques como candidato à presidência da câmara local.