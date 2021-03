Ilha do Corvo deverá ser primeiro território português a conseguir imunidade de grupo

Foto: Reuters

Vai tornar-se um dos locais mais seguro do planeta, no que respeita à Covid-19. A ilha do Corvo nos Açores começa hoje a dar o último passo em direção à imunidade de grupo, com a administração da segunda dose da vacina aos habitantes. São mais de trezentos a receber a vacina.