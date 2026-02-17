Ilhas do grupo Central dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

As ilhas do grupo Central dos Açores estão sob aviso amarelo devido à precipitação, por vezes forte, disse o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com um comunicado, o IPMA colocou as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje.

O aviso amarelo é o primeiro nível de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA.

Significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.

