Ilhas do grupo Central dos Açores sob aviso amarelo devido à chuva

De acordo com um comunicado, o IPMA colocou as ilhas do Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa sob aviso amarelo até às 09:00 de hoje.

O aviso amarelo é o primeiro nível de alerta numa escala de três (amarelo, laranja, vermelho) emitida pelo IPMA.

Significa que existe uma situação de risco para atividades dependentes do tempo, sendo caracterizado por risco moderado.