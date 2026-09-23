Imã de Lisboa considera que lei das burcas está a ser encarada com "naturalidade"

"Esta coisa de dizer que uma muçulmana veste a burca, ou o niqab, é submissa, é considerara como escrava, no nosso país felizmente isto não acontece."

"Mas,, dando o nome da lei da burca", acrescentou David Munir.Segundo o imã de Lisboa, "" e "já estão a ambientar-se".David Munir esclareceu ainda que, ""."Isto quer dizer que a pessoa muçulmana, se estiver num espaço público e se tiver o rosto destapado, não está a cometer nenhuma transgressão perante o Islão. É para isto que tentamos sensibilizar as muçulmanas que vieram de outros países".Para David Munir, ""."Não podemos esquecer que, respeitando esta lei concretamente, eu não estou a transgredir a lei da minha crença. Isto é que é muito importante. Como eu disse, são pouquíssimas a que vestem e agora vão ter de se adaptar a essa realidade".Segundo o líder religioso muçulmano português, não existirão muitas mulheres muçulmanas a trabalhar no espaço público, "são capazes de ir a um espaço público, às compras, ou dar um passeio".O Conselheiro Religioso da Comunidade Islâmica de Lisboa revelou ainda que as muçulmanas que vivem em Portugal já têm a indicação de não usar a burca em espaços públicos, "e as"."É normal que algumas senhoras, podemos dizer assim, se sintam um pouco tristes, porque estão habituadas desde o início a vestirem a burca. Mas vão-se adaptar e as coisas irão correr com muita normalidade".