Imagens 25 de Abril. Inquérito conclui que não houve infração

O inquérito sobre as gravações das conversas privadas durante a sessão de 25 de Abril no Parlamento concluiu que não houve qualquer infração. A investigação foi pedida por Augusto Santos Silva, que na altura considerou ilegítima a gravação das conversas com o Presidente da República e o primeiro-ministro em que criticava os partidos Chega e Iniciativa Liberal.