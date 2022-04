Imigração para os campos muda a vida de aldeias como Vale Vargo

Esta semana, circulou no twitter uma denúncia de exploração laboral de 200 moldavos no concelho de Serpa. No terreno, GNR e junta de freguesia dizem que não há indícios nem queixas concretas. Mas, em reportagem, ouvindo moradores, imigrantes e intermediários percebe-se como a chegada dos trabalhadores sazonais transforma aldeias pacatas como a de Vale de Vargo.