Imigrantes com acesso a chave móvel digital

A medida estava prevista no plano de ação para as migrações e arranca com alguns meses de atraso.

Com esta novidade, o governo pretende aliviar a pressão sobre alguns serviços públicos.

Fica mais fácil, a vida para os imigrantes que escolhem Portugal para viver. Em vez de terem de se deslocar a vários serviços, para pedir documentos, como o número de contribuinte ou o número de utente, passam a ter esses serviços concentrados, num novo balcão de atendimento, que começa hoje a funcionar, nas Lojas do Cidadão.

do Saldanha, e Laranjeiras em Lisboa. E também em Cascais, Setúbal, Braga, Lagos, Loures, Oeiras, Olhão e Porto.