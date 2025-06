Imigrantes que cometam crimes graves podem perder nacionalidade portuguesa

A medida mais polémica é a retirada da nacionalidade a quem comete crimes graves com penas superiores a cinco anos, mas a decisão cabe sempre a um juiz.



Também mudam os prazos para pedir a cidadania portuguesa. O imigrante tem de viver há dez anos no país, quando até agora bastavam cinco.



No caso de ser originário de um país onde se fale português tem de estar pelo menos há sete anos em Portugal.



O reagrupamento familiar também tem alterações: os pedidos são feitos fora do país, na rede consular, e só podem reagrupar cônjuges os imigrantes que já estão em Portugal com título de residência há dois anos.