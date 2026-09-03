Imobiliária retira anúncio sobre venda da casa de Lourdes Castro

O anúncio sobre a venda da casa de Lourdes de Castro que demos conta durante a tarde desta quinta-feira já deixou de estar ativo para consulta.





Ao tentar aceder, o utilizador é confrontado com a informção de que "o anúncio já não está publicado".





A RTP contactou a imobiliária, que confirmou que a casa não foi vendida apesar da oferta no site da empresa. A Sotheby's Realty Funchal adiantou haver "um problema com o anúncio" e reencaminhou a chamada para um outro colaborador para dar mais esclarecimentos sobre o imóvel.





Ficámos a aguardar a devolução da chamada mas tal não aconteceu até à publicação desta notícia.





Entretanto, são várias as reações que surgem à notícia da venda da casa da artista, localizada no Caniço, na Madeira, pelo valor de 4.1 milhões de euros. Uma delas é de Graça Fonseca, antiga ministra da Cultura, entre 2018 e 2022.





A ex-governante diz que as declarações feitas pelo sobrinho e único herdeiro são "injustas". Nuno Brazão acusou o Estado e ministra de então de falta de interesse na compra do imóvel da artista.





Graça Fonseca nega todas as acusações e esclarece que esteve três vezes com Lourdes Castro, duas a título pessoal e uma pública. A antiga ministro do Governo de António Costa refere-se a abril de 2021 quando o ministério decidiu entregar à artista madeirense a medalha de mérito cultural.





Em declarações à RTP, Graça Fonseca voltou a referir que nutre um carinho especial pela artista "com um espólio incomparável" e lamenta que "se olhe para o espólio de Lourdes mais como um património financeiro do que um património artístico".





A antiga governante diz que gostaria que houvesse "um movimento para impedir a venda da casa de Lourdes" que, na sua opinião, "não pode ser vendida numa imobiliária ainda para mais com a justificação de que poderá ser transformada em empreendimento turístico", frisou.





Graça Fonseca deu a conhecer que a primeira vez que esteve com Lourdes Castro foi a convite da artista que, na Madeira, na casa onde viveu, lhe deu a ver aquilo que tinha escrito como o testamento.





Confirmou que Lourdes "sonhou que a casa onde vivia fosse transformada numa casa dedicada à investigação" e mostrou-lhe os terrenos onde pretendia construir "um espaço que funcionasse como residência artística onde os investigadores pudessem ficar.", referiu





A antiga governante disse que desde que saiu do governo quis sempre se manter à margem da exposição pública, abriu uma exceção para reagir ás declarações de Nuno Brazão. "Fico muito triste, não como ex-ministra, mas como cidadã ver um anúncio da venda da casa da Lurdes de Castro numa imobiliária", salientou.



