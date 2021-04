Impacto psicológico da pandemia faz-se sentir sobretudo entre adolescentes e jovens adultos

Os idosos também sentiram, na pele, os efeitos do isolamento. Ainda assim, Miguel Xavier não tem dúvidas de que este grupo conseguiu lidar melhor com a necessidade de se manterem em casa.Nesta entrevista à Antena 1, o diretor do Programa Nacional de Saúde Mental salienta que os doentes com problemas mentais considerados graves não foram esquecidos durante a pandemia.Miguel Xavier destaca o caráter transversal da crise que agora vivemos uma crise que chegou a todos e que contribuiu para alterar a ideia de saúde mental.Declarações do Programa de Saúde Mental da DGS, entrevistado pela jornalista Rita Soares.