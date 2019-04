Impasse nas negociações mantém greve de motoristas de matérias perigosas

Foto de Carlos Barroso/Lusa

Depois de quase duas horas de reunião entre Governo, ANTRAM (Associação Nacional de Transportes Públicos Rodoviários de Mercadorias), e sindicato dos motoristas dos transportes de materiais perigosos ficou apenas a garantia do cumprimento dos serviços mínimos.



Por parte do sindicato ficou o aviso: o problema vai continuar uma vez que apenas 40 por cento (%) das bombas em Lisboa e no Porto vão ser abastecidas com 30 % do volume de combustível habitual.



Apenas entidades como aeroportos, hospitais e serviços de segurança terão 100% de abastecimento.



Patrões e representantes dos trabalhadores não chegaram ainda a acordo e, no final da reunião da última noite, mediada pelo Governo, houve troca de acusações, como conta a jornalista Carolina Soares.



Mantém-se a greve por tempo indeterminado de uma classe profissional que pretende melhorias salariais, alterações ao contrato coletivo de trabalho, no que diz respeito ao trabalho extraordinário e noturno, e uma categoria profissional específica.



No atual contrato coletivo de trabalho apenas existe a categoria "Motorista de Pesados" remunerada com um salário base de 630 euros.



As reivindicações subiram de tom numa terça-feira em que se assistiu a uma corrida aos postos de combustíveis um pouco por todo país com filas intermináveis.



O Governo declarou a "situação de alerta" adotando medidas excecionais para garantir os abastecimentos.



Esta situação de alerta está em vigor até à meia-noite do dia 21 de abril.



Quem deu conta desta decisão foi o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.



O Governo declarou situação de crise energética e um pouco por todo o país são já muitos os postos de combustível que não têm capacidade para abastecer automóveis.