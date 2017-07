"Importante é apurar tudo", repete Marcelo face a demissões no Exército

Carlos Santos Neves - RTP 09 Jul, 2017, 08:23 / atualizado em 09 Jul, 2017, 09:36 | País

“A minha posição é a mesma de sempre. O importante, também aí, é apurar tudo de alto a baixo, em todas as circunstâncias, em matérias de facto e responsabilidade. É isso que os portugueses têm o direito de saber e é o que importa fazer rapidamente”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa em Pedrógão Grande, onde assistiu a um “concerto em memória das vítimas” do recente incêndio naquela região, pelo Coro do Teatro Nacional de São Carlos.



Os dois tenentes-generais contestam a exoneração de cinco comandantes após o roubo de material de guerra em Tancos.



Demissões “absolutamente legítimas”



Questionado pelos jornalistas sobre a notícia dos pedidos de demissão dos tenentes-generais Antunes Calçada e Faria Menezes, até agora comandantes do Pessoal do Exército e das Forças Terrestres, o Comandante Supremo das Forças Armadas insistiu sempre na importância de “apurar o que se passou integralmente, factos e responsabilidades”.O Exército confirmou no sábado o pedido de passagem à reserva por parte do tenente-general Antunes Calçada, revelando desde logo que este será rendido no Comando do Pessoal, em acumulação, pelo vice-chefe do Estado-Maior do Exército, o tenente-general Rodrigues da Costa.O pedido de demissão de Faria Menezes deverá ser oficializado na segunda-feira, segundo a ediçãodo, que ontem referia “divergências inultrapassáveis”.O Chefe do Estado-Maior do Exército marcou também presença no concerto em Pedrógão Grande, mas permaneceu em silêncio sobre as demissões.Recorde-se que o general Rovisco Duarte determinou a exoneração temporária dos comandantes das cinco unidades com a missão de destacar efetivos para a vigilância das instalações militares de Tancos.A Associação de Oficiais das Forças Armadas já tomou posição sobre as demissões de Antunes Calçada e Faria Menezes, avaliando-as como “absolutamente legítimas”.“As tomadas de posição dos tenentes-generais são absolutamente legítimas e legais, sendo decisões que apenas a eles respeitam”, afirmou o presidente da AOFA, António Mota, citado pela agência Lusa.O furto de material de guerra dos Paióis Nacional de Tancos foi conhecido a 28 de junho. Dois dias depois, o Exército confirmava terem sido roubados explosivos, munições de calibre 9 milímetros, granadas de gás lacrimogéneo e granadas foguete anticarro.