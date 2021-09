"Impunidade". Empresas de cobranças prosseguem actividade violenta

Apesar das duas empresas de recuperação de crédito de António Nunes e José Severino estarem a ser investigadas pela Polícia Judiciária por vários arrestos violentos que esvaziaram empresas de norte a sul do país, a verdade é que estes irmãos-gémeos continuam a protagonizar penhoras ilegais, acompanhados de agentes de autoridade.