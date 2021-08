Imunidade de grupo. Gouveia e Melo diz ser necessário vacinar 85% da população

Questionado no Telejornal da RTP sobre se a imunidade de grupo será atingida agora que 70 por cento da população portuguesa está vacinada, o vice-almirante Gouveia e Melo respondeu que, "com a variante Delta, não se confirma" essa realidade.



"Precisamos de vacinar, no mínimo, até aos 85 por cento da população", esclareceu.



Os 85 por cento de pessoas com a primeira dose devem ser atingidos já na primeira semana de setembro, e com ambas as doses deverão ser alcançados os 85 por cento entre a terceira e a quarta semanas de setembro.