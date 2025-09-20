Incêndio com origem em Montalegre combatido por meios portugueses e espanhóis
O incêndio que deflagrou hoje de madrugada no concelho de Montalegre está a ser combatido por 11 meios aéreos, cinco dos quais espanhóis, disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
No terreno, encontram-se 76 operacionais, apoiados por 14 meios terrestres, segundo a mesma fonte.
As chamas estão a consumir mato, numa zona de difícil acesso e com vento.
O incêndio lavra com "intensidade média", de acordo com a ANEPC.
"Neste momento, não temos conhecimento de vítimas, nem de infraestruturas em risco", acrescentou a mesma fonte.
O fogo teve início pelas 01:20 e propagou-se com duas frentes, uma das quais em direção a Espanha.
A agência de notícias espanhola EFE noticiou que as autoridades de Portugal e de Espanha se encontram em contacto para combater o incêndio, que arde "com grande intensidade" na fronteira galega.