Incêndio consome vários pisos de prédio na Avenida Elias Garcia em Lisboa

O alerta para o sinistro, segundo registo da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, deu-se às 17:42, na Avenida Elias Garcia, na freguesia das Avenidas Novas, num prédio de cinco pisos, e as chamas mobilizaram pelo menos 36 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros, confirmou à Lusa o incêndio, mas remeteu para mais tarde informações, nomeadamente sobre a necessidade de assistência de moradores.

Testemunhos no local, indicaram que as chamas consumiram pelo menos três pisos do imóvel.

Uma fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que o incêndio, perto do Hotel Capital Lisboa, obrigou ao corte da circulação em parte da avenida para permitir as operações de combate às chamas.