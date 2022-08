Incêndio da Covilhã devasta património natural

Não há casas em risco no incêndio da Covilhã, que lavra nas encostas no Vale Glaciar com perda de património natural. O repórter Paulo Braz está no local a acompanhar o combate às chamas, que vai perder durante a noite os meios aéreos que foram fundamentais no combate às chamas.