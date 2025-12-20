Incêndio danifica antiga fábrica destinada a ser residência universitária em Braga

O alerta foi dado pelas 13:18 e, segundo a mesma fonte, pelas 15:00, o incêndio foi dado como extinto, tendo ardido material que se encontrava no seu interior, acrescentou sem especificar quais os danos verificados.

A antiga fábrica situa-se no centro da cidade de Braga e, revelou a fonte, não há registo de feridos nem houve necessidade de evacuar habitações ou prédios vizinhos.

A PSP de Braga tomou conta da ocorrência.