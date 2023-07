Incêndio de Alcabideche dominado durante a madrugada

Cerca de cinco centenas de operacionais continuam no terreno, apoiados por centena e meia de viaturas.Entretanto, a Autoestrada 5, que liga Lisboa a Cascais, já reabriu. Esteve cortada entre os nós de Alvide e Cascais, nos dois sentidos.Este incêndio ameaçou localidades e casas. Já de noite o vento virou e levou o fogo para longe das povoações.Num ponto de situação feito por volta da meia-noite, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, dava conta de que quer as habitações, quer as pessoas, estavam todas em segurança.Quatro civis tiveram de ser assistidos por terem inalado fumos.