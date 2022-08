Incêndio de Alenquer ameaçou habitações na Aldeia do Bairro

A maior preocupação dos bombeiros foi defender as casas. As chamas

estiveram muito perto das habitações na aldeia do Bairro.



Arderam 800 hectares sobretudo de mato e pinhal. Mas podia ter sido pior, se o fogo chegasse à Serra d´Ota.