Incêndio de Góis: Populações estão a regressar a casa

Segundo o comandante, os bombeiros estão no terreno, prontos para qualquer reacendimento e para a consolidação de rescaldo. Os meios aéreos estão já próximos do teatro de operações e vão analisar condições para poderem operar.



Perante esta evolução favorável, as populações de 17 aldeias já foram recolocadas com segurança, faltando ainda dez lugares para redistribuir.