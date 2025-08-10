Incêndio de Moimenta da Beira em fase de resolução
Foto: Núria Melo - RTP
O incêndio em Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão no terreno 429 operacionais apoiados por 136 veículos e quatro máquinas de rastro. O comandante da Proteção Civil de Dão/Lafões Miguel David afirmou à RTP que o facto do fogo estar em fase de resolução "não significa que os trabalhos tenham acabado".
Já não há "chama ativa em todo o perímetro do incêndio".
A última noite foi muito complexa e com muito trabalho dos operacionais que estão no terreno.
Um bombeiro, que teve de ser retirado para o hospital de Vila Real, já teve alta e regressou para junto da equipa.
