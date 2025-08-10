Incêndio de Moimenta da Beira em fase de resolução

por RTP

Foto: Núria Melo - RTP

O incêndio em Moimenta da Beira passou à fase de resolução, depois de no sábado ter estado descontrolado. Estão no terreno 429 operacionais apoiados por 136 veículos e quatro máquinas de rastro. O comandante da Proteção Civil de Dão/Lafões Miguel David afirmou à RTP que o facto do fogo estar em fase de resolução "não significa que os trabalhos tenham acabado".

"Há um trabalho ainda de grande empenhamento ao nível da eliminação de pontos quentes", acrescentou. Os meios vão permanecer no terreno "pelo tempo que for necessário, até termos certezas e estarmos seguros deste trabalho que vai ser certamente bastante moroso", devido às dificuldades do terreno.

Já não há "chama ativa em todo o perímetro do incêndio".

A última noite foi muito complexa e com muito trabalho dos operacionais que estão no terreno.

Um bombeiro, que teve de ser retirado para o hospital de Vila Real, já teve alta e regressou para junto da equipa.
