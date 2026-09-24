Incêndio de Odemira tem duas frentes ativas

Dois bombeiros ficaram feridos na sequência de um acidente com um veículo de combate a incêndios, consumido pelas chamas no fogo no concelho de Odemira, distrito de Beja, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil.



O oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Paulo Santos, referiu que na sequência de um acidente com um veículo de combate a incêndios dos bombeiros de Portimão, dois operacionais sofreram ferimentos ligeiros.



O veículo acabou por ser consumido pelas chamas, acrescentou.



Sobre o fogo que deflagrou hoje à tarde em Nave Redonda, no concelho de Odemira, com alerta pelas 16:51, Paulo Santos referiu que este se desenvolve com "grande velocidade e intensidade", dificultando o combate o "combustível seco, as zonas com orografia mais complicada".





Paulo Santos realçou ainda que as populações devem estar atentas às indicações das autoridades: "Temos equipas especializadas no reconhecimento da situação, que vão identificando os pontos mais sensíveis e decidem a evacuação ou a deslocação das populações caso seja necessário".









c/ Lusa