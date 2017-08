Incêndio de Oleiros chegou ao Fundão

Paulo Fernandes, presidente da Câmara do Fundão, afirma que o objetivos das autoridades é travar a frente de fogo.



"Nós estamos a fazer combate corpo a corpo com o fogo. Estamos a ver se conseguimos criar uma zona circunscrita, porque de facto estamos numa zona com mais de 40 quilómetros de floresta e seria calamitoso se não conseguíssemos fazer esse trabalho", afirmou o autarca.



Segundo Paulo Fernandes, "temos num raio de um quilómetro três aldeias que rapidamente ficariam em perigo iminente".



No concelho do Fundão não há aldeias em perigo, mas noutros concelhos, "este fogo apanha quatro concelhos, há de facto povoações que estão neste momento em perigo".