Incêndio de Ourém obriga a manter mais de meio milhar de efetivos no terreno

O comandante David Lobato, do Comando de Emergência da Proteção Civil do Médio Tejo, explicou ao final da noite que "o incêndio encontra-se em curso e ainda ativo". Referiu igualmente que, durante a tarde, o incêndio teve um comportamento inesperado face à situação climatérica, apresentando-se com "1250 metros de progressão por hora", o que dificultou a ação no terreno.



No momento da conferência de imprensa, o dispositivo de combate era já constituído por 550 homens, sendo ainda esperados efetivos de dois grupos, de Lisboa e do Alto Alentejo.



Segundo o comandante David Lobato, a noite será uma janela de oportunidade para dominar o incêndio, que se torna mais complicado durante as próximas manhã e tarde devido às esperadas altas temperaturas e vento na região.



Para já, não há situações de habitações em risco, sendo de registar que as chamas se aproximaram de algumas casas durante a tarde, o que levou à decisão de evacuar uma delas, com a retirada de três adultos e três crianças.