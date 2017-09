Incêndio de Penafiel dado como dominado

RTP 03 Set, 2017, 08:37 / atualizado em 03 Set, 2017, 08:38 | País

O incêndio que lavra no concelho de Penafiel, no distrito do Porto, foi dado, esta madrugada, como dominado. | Rafael Marchante - Reuters

O incêndio, que deflagrou na madrugada de sábado, na freguesia de Rio Mau, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) por volta as 04h15, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Apesar de dominado, esta manhã, permanecem mais de 300 bombeiros no terreno, apoiados por mais de 80 veículos.



O incêndio que deflagrou na madrugada de sabado, na freguesia de Rio Mau tinha já sido dado como dominado ao início da tarde de sábado, antes de um reacendimento ter obrigado ao reforço de operacionais no terreno.



O vento e as dificuldades de acesso dificultaram as operações das corporações de bombeiros. Pelo menos um carro ardeu. As chamas chegaram mesmo perto de algumas habitações.