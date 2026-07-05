Incêndio de Vouzela já sem frentes ativas. Operacionais tentam evitar reativações

O incêndio que lavrava desde sábado em Santo Tirso, no distrito do Porto, e chegou a mobilizar mais de uma centena de operacionais e um meio aéreo foi dominado durante a manhã, disse fonte dos bombeiros locais.





"O incêndio foi dominado e os meios permanecem no local para consolidação de rescaldo", disse a adjunta do comandante dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, Olga Ribeiro, num ponto de situação à Lusa, cerca das 13:15.



Quanto à bombeira ferida que, após uma queda, no sábado, foi encaminhada para o Hospital do Médio Ave, Olga Ribeiro revelou que está estável e teve alta.



O incêndio foi considerado dominado às 12:35.



Antes, cerca das 09:30, o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, indicou a expectativa de que este incêndio entrasse na fase de rescaldo ainda durante a manhã e sublinhou que não havia casas em risco, explicando o reforço de meios como medida de precaução.



"Efetivamente chegámos a mobilizar uma equipa de combate a incêndios urbanos por causa do risco do fogo chegar às casas, mas não temos relatos de que tenha acontecido algo nesse sentido. Há um flanco ativo neste momento que está a ceder aos meios", disse Pedro Santos.



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para este incêndio continuam mobilizados 85 operacionais, apoiados por 27 veículos e um meio aéreo.



(Agência Lusa)

