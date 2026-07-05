Incêndio de Vouzela já sem frentes ativas. Operacionais tentam evitar reativações

Dominado fogo que ameaçou casas em Santo Tirso
Quanto à bombeira ferida que, após uma queda, no sábado, foi encaminhada para o Hospital do Médio Ave, Olga Ribeiro revelou que está estável e teve alta.
O incêndio foi considerado dominado às 12:35.
Antes, cerca das 09:30, o comandante dos bombeiros de Santo Tirso, Pedro Santos, indicou a expectativa de que este incêndio entrasse na fase de rescaldo ainda durante a manhã e sublinhou que não havia casas em risco, explicando o reforço de meios como medida de precaução.
"Efetivamente chegámos a mobilizar uma equipa de combate a incêndios urbanos por causa do risco do fogo chegar às casas, mas não temos relatos de que tenha acontecido algo nesse sentido. Há um flanco ativo neste momento que está a ceder aos meios", disse Pedro Santos.
De acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) para este incêndio continuam mobilizados 85 operacionais, apoiados por 27 veículos e um meio aéreo.
(Agência Lusa)
Onda de calor. Manutenção do estado de alerta na próxima semana "está em cima da mesa"
O Governo pondera manter o estado de alerta na próxima semana. O ministro da Administração interna avisa que o país ainda tem pela frente vários dias de calor. A Proteção Civil alerta para a previsão de trovoadas secas que podem provocar incêndios.
Incêndio de Vouzela. Arrefecimento noturno ajudou na consolidação
Já não há frentes ativas no incêndio de Vouzela, que era desde quinta-feira o maior fogo no país. Cerca de 1.200 bombeiros mantêm-se no terreno. O estado do tempo é decisivo para as próximas horas.
É esse trabalho de vigilância que se faz agora em Tondela. Pretende-se evitar reativações, sobretudo perto das casas.
Em Oliveira de Frades, é visível a destruição causada pelas chamas. Mas também aqui, por agora, o combate está a ser mais favorável, sem frentes ativas.
É aqui que está localizado um posto de reabastecimento de retardante.
Este incêndio deflagrou na quinta-feira em Vouzela e propagou-se a outros três concelhos: Oliveira de Frades, Tondela e Águeda. Já arderam perto de 14 mil hectares.
Aviso vermelho alargado hoje a Bragança e Guarda aplicando-se a nove distritos
Posteriormente, o IPMA colocou também hoje os distritos de Bragança e Guarda sob aviso vermelho de tempo quente, com "persistência de valores extremamente elevados da temperatura máxima".
O aviso vermelho para estes dois distritos -- Bragança e Guarda -- vigora desde as 09:18 de hoje até às 23:00 de segunda-feira, período que também se aplica a Castelo Branco e Portalegre.
Os outros cinco distritos, designadamente Évora, Beja, Santarém, Lisboa e Setúbal, estão sob aviso vermelho até às 23:00 de hoje, de acordo com informação do IPMA.
Os restantes nove dos 18 distritos de Portugal continental, nomeadamente Viseu, Porto, Faro, Vila Real, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, estão sob aviso laranja (o segundo mais grave), a maioria até às 23:00 deste domingo.
O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.
Incêndio de Vouzela já sem frentes ativas
GNR detém homem suspeito de provocar incêndio por negligência em Alvaiázere
Após chegarem ao local e no decorrer das "diligências policiais e da avaliação das causas", "apurou-se que o fogo teve origem na realização de trabalhos agrícolas com o uso de uma roçadora com disco".
O incêndio consumiu uma área estimada de 250 metros quadrados de mato rasteiro antes de ser extinto, informa a GNR.
O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alvaiázere.
Bombeiros espanhóis em Tondela explicam principais dificuldades no combate
A equipa espanhola está também a evitar reacendimentos devido ao calor e ao vento.
No total, são 120 operacionais vindos do país vizinho para ajudar, apoiados por 45 meios terrestres.
Autarquia de Vouzela acredita que fogo possa ser dominado esta tarde
“Acredito que vá continuar a dar-nos algumas preocupações pelo menos até às 15h00 ou 16h00”, referiu, em declarações à RTP.
O responsável disse ainda que “os meios de Proteção Civil estão a fazer um trabalho de prevenção com máquinas de rasto”.
“Ainda há pontos quentes e chama ativa”, alertou, acrescentando que “o vento tem sido muito imprevisível” mas que “neste momento acalmou”.
Fogo de Vouzela continua ativo com uma das frentes dominada
Vários meios aéreos permanecem no local, onde a madrugada foi favorável ao combate, com a humidade um pouco mais elevada.
Numa das frentes, o incêndio está "80% dominado, em consolidação e vigilância, e 20% ativo, com intensidade moderada", disse esta manhã à agência Lusa o comandante regional de Emergência e Proteção Civil Simão Velez.
O responsável salientou que permanecem "alguns pontos com potencial para reativação forte".
Quanto à segunda frente do incêndio, encontra-se já "100% em consolidação e vigilância", acrescentou.
c/ Lusa
Família fica desalojada após incêndio em habitação no concelho de Ponte de Sor
Segundo a mesma fonte, o incêndio foi dado como dominado às 06:28, estando a decorrer trabalhos de rescaldo desde as 06:55.
A fonte da Proteção Civil disse que esta família, constituída por dois homens, de 48 e 19 anos, e uma mulher de 55, vai ser realojada temporariamente pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.
O combate às chamas mobiliza 16 operacionais dos Bombeiros de Ponte de Sor, GNR e Serviço Municipal de Proteção Civil, apoiados por sete veículos.
Sete distritos continuam hoje sob aviso vermelho
Viana do Castelo, Porto, Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria passaram a estar sob aviso laranja, o segundo nível mais grave.
Os distritos de Bragança, Viseu, Guarda, Faro e Vila Real continuam também hoje sob aviso laranja, devido à persistência de valores muito elevados de temperatura, quer da máxima, quer da mínima.
Na Madeira, também devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, o IPMA mantém para hoje o aviso laranja nas regiões montanhosas, prolongando-o até às 18:00 de terça-feira, enquanto o resto da ilha da Madeira e o Porto Santo se encontram sob aviso amarelo, que se estende igualmente até às 18:00 de terça-feira.
O aviso vermelho surge numa altura em que Portugal continental atravessa num período de temperaturas elevadas, com máximas que podem chegar aos 44 graus Celsius (ºC) e mínimas entre os 24ºC e os 28ºC.
Mais de 1.300 operacionais combatem dois principais fogos rurais
De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam no terreno a essa hora 1.334 operacionais e 447 meios terrestres nos dois incêndios significativos em curso.
O incêndio de Vouzela, distrito de Viseu - que deflagrou na quinta-feira em Tourelhe, freguesia de Cambra e se propagou depois aos concelhos de Oliveira de Frades e Tondela, também no distrito de Viseu, e ao de Águeda, distrito de Aveiro -, mobilizava 1.200 operacionais e 407 meios terrestres.
O incêndio de Vouzela continua o mais preocupante no país depois de ter queimado 13 mil hectares, pelo que agrega os meios de combate enviados pela Europa, disse no sábado o comandante nacional de Proteção Civil.
"O fogo de Vouzela continua o mais complexo", reconheceu Mário Silvestre.
Já o incêndio florestal no concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, era combatido por volta das 8h00 por 134 operacionais e 40 meios terrestres.
O alerta para o incêndio, que lavra na União das Freguesias de Carreira e Refojos de Riba de Ave, foi dado às 15h22 de sábado, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.