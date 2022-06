Incêndio deflagra no Centro Comercial Colombo em Lisboa

O incêndio começou na zona de cargas e descargas do edifício. Trinta e seis operacionais dos Sapadores de Lisboa, apoiados por 12 viaturas, conseguiram circunscrever as chamas no Posto de Transformação de Eletricidade.



À entrada do Centro Comercial estão clientes que foram retirados, mas também vários lojistas que também receberam ordem para abandonar o local. Os serviços de eletricidade e gás foram cortados por precaução.